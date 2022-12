RECETTE - L'omelette norvégienne

La base, c'est une génoise, comme pour la bûche. On est un petit peu plus flemmard puisqu'on va ajouter de la glace. Et de la meringue italienne qu'on va faire flamber dessus pour la caraméliser.

La génoise

120 grammes de farine

120 grammes de sucre en poudre

quatre œufs

Deux cuillères à soupe de sucre glace

un demi sachet de levure chimique

Une pincée de sel

Préchauffer le four à 180 degrés.

Séparer les blancs des jaunes et fouetter les blancs en neige très ferme, puis ajouter le sucre glace tout en fouettant.

Dans un autre récipient, battre les jaunes avec le sucre en poudre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.

Ajouter la farine, la levure. Incorporer le tout très délicatement avec les blancs.

Verser la pâte sur une plaque carrée 2 cm de hauteur. Si vous n'avez pas de plaque carrée, vous pouvez prendre un moule beurré.

Enfourner pour 20 minutes.

Une fois refroidie, découper la génoise en trois rectangles

Pour la glace, vous avez l'embarras du choix, un ou deux parfums, à l'envie. Gregory a choisi vanille et fraise

Le montage

1er rectangle + de la glace + 2è rectangle + de la glace + 3è rectangle

Puis laisser ce montage trois heures au congélateur

La meringue italienne

100 grammes de blanc

160 grammes de sucre en poudre

40 centilitres d'eau.

Dans une casserole, verser l'eau et le sucre. Faire un sirop qui doit atteindre à peu près 120 degrés.

Parallèlement monter les blancs en neige. Verser le sirop en filet tout en continuant à monter les blancs.

Une fois que la meringue est prête, la mettre dans une poche à douille et recouvrir entièrement le gâteau en réalisant la décoration que l'on veut.

Service

Soit vous brulez la meringue avec un chalumeau, soit vous prenez du Grand Marnier ou du Cointreau, vous le flamber et lorsqu'il est encore en flamme, vous le versez sur votre omelette norvégienne.