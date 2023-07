RECETTE - La macaronade sétoise

Pour 6 personnes

6 belles tranches de paleron de boeuf, si le paleron est petit, tailler en deux une tranche épaisse et l'ouvrir en deux en portefeuille.

600 g de plat de côte de porc découpé en morceaux (croustillous)

500 g de saucisse

3 oignons

5 clous de girofle

150 g de chair à saucisse

Ail

Persil

Entre 500 g et 800 g de tomata (concentré de tomates) (à l'époque, le ROLLI était recherché...)

Un généreux verre de vin rouge

600 g de penne regate ou macaroni (barilla ou di cecco)

Préparation de la brageole (paupiette, également appelée alouette sans tête) :

Prendre un belle tranche de paleron de boeuf (le paleron est la seule viande de boeuf qui résiste à une cuisson de 2 à 3 heures sans se déliter). Mettre au milieu, ail persil et un peu de farce ou de la poitrine de porc non fumée Saler, poivrer, rouler en paupiette et fermer avec un cure dent

Dans une casserole, faire revenir les brageoles et deux oignons émincés, quand le tout est bien doré, réserver à part...

Dans la casserole mettre le tomata à roussir

Lorsque le tomata a pris un bon tour et qu'il a un peu séché, ajouter le vin rouge, Donner un bon tour jusqu'à épaissir l'ensemble

Ajouter un peu d'eau

Remettre les brageoles

Ajouter un oignon piqué d'environ un clou de girofle par personne

Cuire pas trop fort

Une demi-heure après, faire revenir à la poêlé les croustillous de porc et les ajouter à la macaronade. Cuire environ deux heures

Un quart d'heure avant la fin de la cuisson ajouter la saucisse après l'avoir faite dorer à la poêle

A la fin de la cuisson, la viande de la brageole doit se détacher et la sauce doit présenter une couleur rouge/marron.

Cuire les pâtes à part et mélanger avec la sauce Confectionner un mélange de parmesan, de fromage de Rome et de poivre que chacun mettra à volonté

Quelques règles généralement admises

La viande :

La macaronade traditionnelle "à la sétoise" se fait avec de la viande.

La viande la plus généralement employée pour la brageole (paupiette) est le paleron de bœuf, qui supporte une cuisson prolongée, la durée de la cuisson et la seule condition pour avoir une bonne sauce et la bonne couleur finale.

Quelques personnes emploient toutefois de la joue de boeuf qui est plus gélatineuse mais qui oblige à une cuisson plus courte.

Une macaronade peut comporter trois viandes, la brageole, le croustillous de porc et la saucisse.

Les autres macaronades aux poissons, aux moules farcies, aux cigales de mer... ne sont que des variantes culinaires qui ne peuvent pas être considérées comme étant la "macaronade à la sétoise" traditionnelle.

Les pâtes :

La macaronade se fait impérativement avec des macaronis.

Si l'on emploi des spaghettis, ce n'est plus une macaronade mais une spaghettade.

La sauce :

N'oubliez pas que la couleur finale de la macaronade doit être d'un beau rouge tirant sur le marron. Si elle est trop rouge, c'est qu'elle n'a pas assez cuit.

La farce :

La farce de la brageole connait également quelques variantes :

Farce à la chair à saucisse, ail et persil

Farce aux lardons de pancetta ou de poitrine de porc, ail et persil

Farce à l'œuf dur

Le fromage :

On parsème par-dessus un mélange de parmesan, fromage de Rome et poivre.

Jamais au grand jamais de fromage de gruyère...à un championnat du monde, un concurrent a été disqualifié pour cela !

Une recette de Jean Brunelin extraite de son livre La cuisine sétoise de Jean Brunelin Editions l'An Demain

Jean Brunelin, chef-cuisinier, auteur, photographe est le créateur du groupe Facebook Défendons la cuisine Sétoise