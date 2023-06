RECETTE - La panzanella de Toscane

Publicité

La recette de la panzanella de Toscane par Angèle Ferreux Maeght © Getty - REDA&CO / Contributeur

Un plat typique et traditionnel toscan simple, facile et délicieux à base de pain rassis, de tomates et d’oignons. Une recette idéale pour un déjeuner estival rapide et sain ! La recette de la cheffe Angèle Ferreux Maeght.

Ingrédients Deux belles tranches de vieux pain

4 tomates bien juteuses

1 concombre

1 oignon rouge

Vinaigre de vin rouge

Huile d'olive

Sel et poivre Préparation L'idéal, c'est de la préparer quelques heures à l'avance, pour la placer au réfrigérateur avant de servir. Couper grossièrement le pain comme des gros croûtons.

Peler les 4 tomates qu'on dépose ensuite sur le pain sec.

Découper les concombres.

Éplucher et ciseler finement l'oignon rouge. Mélanger tous les ingrédients. On recouvre le tout de vinaigre de vin rouge, d'un bon filet d'huile d'olive, de quelques pincées de sel gris, d'un tour de poivre. Réserver au réfrigérateur pour que tous les parfums se mélangent bien, que le pain s'imbibe bien et y déposer quelques petites feuilles de basilic juste avant de servir. 🎧 RÉÉCOUTER - GBVF Loisirs, plaisirs et curiosités : voyage en Toscane ► Toutes ses recettes gastronomiques sur La Guinguette d'Angèle .

► Son Compte Instagram Auteure de "365 recettes et conseils pour bien manger au naturel (Marabout)

