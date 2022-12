RECETTE - La pavlova

Même si la plus connue est celle aux fruits rouges, vous pouvez agrémenter votre pavlova avec n'importe quel fruit, voire même avec de la crème de marron, façon mont-blanc, ou une confiture de fruits. Aujourd'hui, Gregory Cohen a choisi des fruits de la passion.

Pour la meringue

6 blancs d'oeuf

300g de sucre semoule

2 cuillères à café de vinaigre blanc ou un peu de jus de citron

1 cuillère à soupe de fécule de maïs

Les trucs de Grégory : Le vinaigre (ou jus de citron) vous permettra d'obtenir un appareil bien blanc et brillant et la fécule de maïs donnera une meringue croquante à l'extérieur et super fondante à l'intérieur.

Pour la crème montée

40 centilitres de crème liquide bien froide

2 sachets de sucre vanillé

Réalisation

Monter les blancs à basse vitesse avec le vinaigre. Quand ils commencent à monter, augmenter la vitesse, ajouter la fécule de maïs, puis le sucre, petit à petit.

Former un disque avec la meringue, comme un nid (ou plusieurs petits) et laisser "dessécher" au four à 100° pendant 1h30

Récupérer la chair des fruits de la passion

Monter la crème en chantilly lentement d'abord, puis ajouter le sucre vanillé, et augmenter la vitesse pour la "serrer"

Le montage

Étaler le fruit, ou la confiture, ou la crème de marrons, sur les disques de meringue. Pocher la crème fouettée dessus en étoile à l'aide d'une poche à douillle saint-Honoré, c'est plus joli. Placer par dessus encore un petit peu de fruits de la passion.

Et voilà, le dessert interprétation du grand jeté en danse classique, aérien et profondément gourmand, le croquant de la meringue, l'onctuosité de la chantilly et la fraîcheur des fruits. Un régal.