RECETTE - La soupe de pois chiches

Les ingrédients pour 6 personnes

500 g de pois chiches secs

1,5 litre d’eau – 1 gros oignon

1 carotte

1 bouquet garni

2 cuillerées à soupe de concentré de tomate

Huile végétale

Sel et poivre

La recette

La veille, faites tremper les pois chiches dans de l’eau froide.

Le jour même, faites revenir l’oignon pelé et haché dans une cocotte et dans un peu d’huile. Faites-le colorer et ajoutez-y le concentré de tomate, le bouquet garni et la carotte pelée et coupée en petits dés.

Incorporez les pois chiches égouttés.

Salez et poivrez, puis recouvrez le tout d’eau froide.

Laissez cuire une heure et demie à deux heures.

Quand les pois chiches sont cuits, ils doivent s’écraser facilement. Si vous y tenez, vous pouvez mouliner la soupe, mais ce n’est pas comme cela que je la sers. Servez chaud

Recette extraite du livre de Pauline Juillard : Une table corse - La ferme de Campo di Monte - Texte de Danièle Gerjkens - Editions du Rouergue