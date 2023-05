RECETTE - Le bialys

Pour 6 bialys

Préparation : 25 minutes | Levée : 2 h 30 | Cuisson : 2 minutes pour la garniture, 10 minutes pour les bialys | Repos : 15 minutes

Pâte

400 g de farine T55

1,5 cuillère à café ou 1 sachet de levure boulangère instantanée

1 cuillère à soupe de sel

25 cl d’eau tiède

1 cuillère à soupe d’huile d’olive (1,5 cl)

Cuisson sur plaque

2 pincées de farine de maïs

1 noisette de beurre

Garniture

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

150 g d’oignon épluché et émincé finement

1 cuillère à café de graines de pavot

1 cuillère à café de sel

RÉALISATION

La pâte

Mélanger ensemble la farine, la levure et le sel. Dans une jatte, battre l’eau tiède et l’huile d’olive. Incorporer le premier mélange au second et pétrir énergiquement à la main ou au robot pendant 10 minutes, jusqu’à obtention d’une pâte homogène et élastique. Former une boule de pâte lisse. La mettre dans un saladier huilé et la couvrir d’un film alimentaire. Laisser lever jusqu’à ce qu’elle double de volume (environ 1 h 30 à température ambiante).

Le façonnage

Diviser la pâte en 6 portions de même taille. Former des petites boules et les aplatir entre les paumes des mains. Disposer les disques de pâte sur une feuille de papier sulfurisé beurrée et farinée. Plier les bords opposés vers le centre et pincer de façon à former des boules irrégulières. Saupoudrer de farine, puis couvrir de film alimentaire. Laisser lever au moins 1 heure à température ambiante. Avec la paume de la main, écraser les boules de pâte gonflées, puis appuyer au centre de chaque bialy pour former un grand creux.

La garniture

Chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une poêle et y faire sauter les oignons et les graines de pavot. Saler. Disposer un peu du mélange oignons-pavot au centre de chaque bialy et badigeonner au pinceau la surface des bialys avec le reste d’huile d’olive. Ne pas s’inquiéter si le mélange aux oignons déborde, les bialys doivent être imparfaits !

La cuisson

Préchauffer le four à 225 °C. Enfourner les bialys au milieu ou dans la partie supérieure du four et cuire 10 minutes environ, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés

► Une recette de Marc Grossman extraite de son livre " New York, les recettes cultes" (Marabout)