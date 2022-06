RECETTE - Le Boeuf Wellington

Ingrédients pour 4 personnes

Filet de Bœuf 600g

2 Échalotes

Champignons de Paris 600g

Pâte feuilletée

Vin rouge 200 ml

Poitrine de poulet 100g

Crème fraîche 100 ml

1 blanc d’oeuf

Thym

Estragon

Envelopper le filet de bœuf dans un film plastique pour lui donner une forme et laisser reposer au réfrigérateur une heure.

Couper finement les échalotes et les champignons et cuire dans un petit peu de l’huile colza jusqu'à ce qu'ils soient secs et que toute l'eau se soit évaporée.

Ajouter le vin rouge, le thym et l'estragon aux duxelles de champignons et laisser réduire jusqu'à ce que tout le vin soit absorbé. Assaisonner avec sel et poivre et laisser refroidir.

Dans un robot culinaire, mixer la poitrine de poulet avec un blanc d'œuf et la crème jusqu'à obtenir une consistance lisse. Ajouter ce mélange aux duxelles et laisser dans le réfrigérateur.

Saisi le filet de bœuf dans du beurre dans une poêle chaude jusqu'à ce qu'il soit coloré de tous les côtés. Badigeonner de moutarde anglaise et envelopper hermétiquement dans du film alimentaire et laisser au réfrigérateur

Pour assembler le Bœuf Wellington :

Placer du film alimentaire sur une planche à découper

Rouler la pâte feuilletée et la couper à la bonne forme. Étaler les duxelles sur la pâte en une couche uniforme. Sortez le bœuf du réfrigérateur et placez-le au milieu. Badigeonner à l’œuf les côtés de la pâte. A l'aide de film alimentaire, enrouler les duxelles et la pâte autour du bœuf et de la ballottine pour former un paquet bien serré. Mettre au réfrigérateur.

30 minutes avant la cuisson, sortez le bœuf Wellington du réfrigérateur pour le réchauffer à température ambiante. Badigeonner à l’oeuf et cuire 20 minutes à 200 degrés. Laisser reposer 8-10 minutes.

Couper en tranches épaisses et servir avec une purée, des carottes et une sauce au vin rouge.

