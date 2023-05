RECETTE - Le Clafoutis aux cerises

Ustensiles

Une tourtière à rebords élevés (24 cm de diamètre)

Un large plat de service

Publicité

Une terrine ou un saladier

1 fouet ou un batteur électrique (pour monter les blancs en neige)

Ingrédients

500 g de cerises

Sucre (au jugé, pour sucrer les cerises et saupoudrer le gâteau - une cuillerée à soupe pour la pâte à frire)

200 g de farine

1 grain de sel (ou une petite pincée)

3 œufs

Environ 50 g de beurre fondu

Vin blanc (au jugé)

2 cuillerées à soupe de cognac

Beurrez une tourtière à rebords élevés ; masquez-en la surface avec des cerises sans noyaux, saupoudrez-les de sucre fin. Masquez-les alors avec une pâte à frire [pour entremets. Voir ci-dessous], légèrement sucrée et fine avec un peu de cognac. Cuisez à four doux trois quarts d’heure, c’est-à-dire jusqu’à ce que la pâte fasse croûte en dessus.

À lire aussi : Kouign Amann

Renversez-le alors sur une autre tourtière ou sur un large plat ; saupoudrez les fruits avec du sucre et servez ; le gâteau représente alors un flan ordinaire. - On peut préparer ce gâteau avec des prunes sans noyaux, des demi-abricots pelés ou des demi-pêches. On peut aussi remplacer la pâte à frire par une pâte formée d’une demi-livre de farine, 4 œufs entiers, un verre de lait, un grain de sel et 2 cuillerées de sucre ; cette pâte reste moins lourde à la cuisson ; mais il faut d’abord en faire prendre au four une mince couche, puis verser le restant, afin que les fruits ne se dérangent pas.

Pâte à frire pour entremets :

Mettez 200 grammes de farine dans une terrine, un grain de sel, une cuillerée de sucre en poudre, 2 ou 3 jaunes d’œuf, 6 cuillerées de beurre fondu. Mêlez et délayez la pâte avec du vin blanc, de façon à l’obtenir coulante.

Incorporez-lui alors 3 blancs d’œuf fouettés, et enfin 2 cuillerées de cognac.