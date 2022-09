RECETTE - Le gâteau à la farine de châtaigne

Pour 6 personnes

500 g de farine de châtaigne

100 cl d’eau

Sel

Huile de tournesol pour le fond du moule

La recette

Préchauffez le four à 180°C. Dans une jatte, délayez la farine avec l’eau et le sel afin d’obtenir une pâte légèrement épaisse. Huilez le moule à tarte et versez la farine de châtaigne délayée. Enfournez et laissez cuire environ 30 minutes, jusqu’à ce que votre gâteau prenne une belle couleur dorée. Servez le gâteau chaud ou à température ambiante.

Recette extraite du livre de Pauline Juillard : Une table corse - La ferme de Campo di Monte - Texte de Danièle Gerjkens - Editions du Rouergue