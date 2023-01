RECETTE - Le mantecao

"Leur nom vient du saindoux (manteca), qui était utilisé pour leur confection mais a été remplacé par de l’huile lors de son arrivée en Afrique du Nord, ou sa variante est connue sous le nom de ghribia. J’aime parfumer la pâte à l’eau de fleur d’oranger."

Pour 12 pièces | Préparation : 10 minutes | Cuisson : 20 min

250 g de farine

100g de sucre glace

125 g de saindoux froid ou d’huile de tournesol ou d’un mélange huile d’olive/tournesol

2 pincées de levure chimique

Eau de fleur d’oranger

Cannelle

Préchauffer le four à 210°.

Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre et la levure. Ajouter le saindoux en cubes ou verser l’huile petit à petit en continuant de mélanger à la main (c’est une pâte friable et fragile). Ajouter quelques gouttes d’eau de fleur d’oranger.

Former des boules de la taille d’une balle de golf (environ 40g). Les disposer sur une feuille de papier cuisson.

Saupoudrer de cannelle et enfourner 5 minutes. Baisser le four à 150° et prolonger la cuisson 15 minutes.

Attention, à la sortie du four, ces gâteaux sont très fragiles. Il faut les laisser refroidir avant de pouvoir les manipuler sans les briser.