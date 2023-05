RECETTE - Le pastrami de Gregory Cohen

Dans l'émission Grand bien vous fasse consacrée aux bons vivants, le chef Gregory Cohen a donné sa recette au micro d'Ali Rebeihi.

Le pastrami vient sans doute de Roumanie

"Le mot, c'est pastrami, trama au départ, et c'est un mélange d'épices. Et des épices, il y en a beaucoup. Tout comme il va falloir prévoir beaucoup de temps. À rebours de cette société où tout va très vite, et où on a envie de manger tout de suite, là, il va nous falloir à peu près quatre jours.

Pour réaliser notre pastrami, on aura besoin

Une poitrine de bœuf d'environ deux kilos

60 grammes de sel

60 grammes de sucre roux

Ensuite, il faudra moudre ou concasser le mélange suivant : 30 grammes de graines de moutarde, de poivre noir, de graines de coriandre, de graines de fenouil, de baies de genièvre, de poivre rose et de paprika fumé.

La recette

Et on va commencer par mélanger le gros sel et le sucre roux, puis frotter le mélange sur la poitrine de bœuf.

C'est un peu comme le saumon gravlax.

On va placer ensuite cette poitrine de bœuf bien filmée au réfrigérateur pendant 48 à 72 heures. Puis, on va ensuite la retirer, enlever le sucre, le sel, la passer sous l'eau, puis la sécher complètement à l'aide de papier absorbant.

On va ensuite la frotter à nouveau avec le mélange d'épices pour la recouvrir intégralement.

Ensuite, on va placer la viande dans un plat au four à 110 degrés pendant six heures. Donc c'est une cuisson lente qui va permettre au collagène de 'claquer', ce qui va rendre la viande hyper tendre et lui faire lâcher un peu de son jus, mais pas trop. Et c'est ça qui est génial.

On va retirer la viande du four, on va la laisser refroidir à température ambiante pendant environ 30 minutes.

Ensuite, on peut la mettre au barbecue avec un peu de copeaux de bois qu'on aura préalablement humidifiés pour la fumer légèrement, on l'enveloppe dans du papier sulfurisé ou du papier aluminium et ensuite, on récupère le jus de cuisson.

On ajoute deux cuillères à soupe de ketchup, maison, idéalement, une cuillère à soupe de miel, une gousse d'ail écrasée, deux cuillères à café de paprika fumé.

On fait réduire la sauce et on obtient quelque chose d'hyper nappant. On tranche le pastrami en fines tranches, on le réchauffe légèrement pour le faire suer, et avec un pain chaud, on le nappe de cette sauce.

C'est une tuerie orgasmique !"

