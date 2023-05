RECETTE - Leçon de pickles

Les conseils de Keda Black

Les aromates sont les bienvenus. La formule 1, 2, 3 est une base qui fonctionne pour tout, mais qu’on peut adapter : 1 poids de sucre pour 2 poids de vinaigre et 3 poids d’eau. Par exemple pour deux oignons rouges tranchés, qu’on saupoudre d’une demi à une cuillère à café de sel, qu’on malaxe avec les mains et qu’on laisse égoutter 30 minutes.

On mélange 50 g de sucre, 10 cl de vinaigre (cidre, vin rouge, vin blanc, Xérès...), 15 cl d’eau et on fait chauffer jusqu’à ébullition en remuant pour dissoudre le sucre. On essore bien les oignons avant de les mettre dans un bocal avec des aromates (graines de coriandre, thym, laurier, cardamome...) et de verser le liquide. Patienter au moins 24 heures et garder au réfrigérateur.

Le vinaigre balsamique « ordinaire », pas spécialement bon (et non le vrai, vieux et concentré) fonctionne très bien avec de petits légumes d’été comme des tomates cerises, des poivrons et fenouils coupés, des petits piments : on dissout dans 25 cl de vinaigre 3 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de sel et on ajoute des aromates (graines de fenouil, ail noir...). On en recouvre les légumes, dans un bocal.

Du gingembre mariné : on range dans un bocal 50 g de gingembre tranché finement, dégorgé avec 1 demi-cuillère à café de sel puis blanchi 1 minute à l’eau bouillante. On recouvre d’un mélange de 6 cl de vinaigre de riz chauffé avec 1 cuillère à soupe de sucre. On peut ajouter un morceau de betterave pour donner une coloration rose.