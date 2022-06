RECETTE - Lemon Posset

Ingrédients

0,6 lt de crème fraiche entière

200 g de sucre en poudre

Zestes de 3 citrons

75 ml de jus de citron

Préparation

Mélangez crème et sucre, portez à ébullition et laissez cuire pendant 5 minutes. Ajoutez les zestes et le jus de citron et faites cuire encore 4-5 minutes. Versez le mélange dans une moule à pudding.

Mettre dans le four à 170° pendant 30 minutes.

Préparation sauce

Mélangez beurre et sucre, faites cuire pendant 2 minutes. Ajoutez la crème fraiche, faites bouillir pendant 5 minutes.

Faites refroidir avant de placer au réfrigérateur

