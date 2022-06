RECETTE - macaron au chocolat

Pour 30 macarons Préparation : 1 heure / Cuisson : 12 minutes

Temps de repos : 30 minutes / Repos au froid : 2 heures

150 g de poudre d’amandes

150 g de sucre glace

25g de cacao en poudre non sucré

Ganache chocolat

180 g de crème liquide entière 20 g de sucre

180 g de chocolat noir 70 %

45 g de chocolat au lait

35 g de beurre

1 g de fleur de sel

Dans un cul‐de‐poule, mélanger la poudre d’amandes avec le sucre glace et le cacao à l’aide d’un fouet. Mixer finement les poudres afin d’obtenir un « tant pour tant ». Tamiser le tant pour tant afin d’éliminer les grains d’amande restants. Ajouter 55 g de blancs d’œufs, puis mélanger afin d’obtenir une pâte d’amande assez épaisse.

Réaliser la meringue italienne : verser 55 g de blancs d’œufs dans la cuve du robot. Dans une casserole, porter l’eau et le sucre à ébullition. Lorsque le thermomètre indique 114 °C, fouetter les blancs d’œufs à pleine vitesse. Lorsque le sirop est à 118 °C, retirer immédiatement du feu, réduire la vitesse du batteur à vitesse moyenne, puis verser le sirop sur les blancs mousseux le long de la paroi de la cuve. Augmenter à nouveau la vitesse du batteur et continuer à fouetter jusqu’à refroidissement complet de la meringue italienne. Elle doit être brillante et former un « bec d’oiseau ». Verser 1⁄3 de la meringue dans la pâte d’amande, puis mélanger vivement afin de la détendre. Ajouter le reste de meringue, puis mélanger vivement jusqu’à obtenir une pâte homogène dont la consistance est semi‐liquide, on parle de « macaronage ».

Préchauffer le four à 170 °C. Pocher des macarons de 2,5 cm de diamètre sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson. Taper la plaque sur le plan de travail pour faire remonter les bulles d’air. Saupoudrer un peu de feuillantine sur la surface des coques.

Enfourner pour 12 minutes. Il doit se former une belle collerette durant la cuisson. Laisser totalement refroidir avant de garnir.

La ganache au chocolat

Dans une casserole, porter à ébullition la crème liquide avec le sucre. Retirer du feu, puis verser la crème liquide chaude en trois fois sur les chocolats cassés en morceaux en remuant vivement à la maryse afin d’émulsionner l’ensemble. Continuer à remuer vivement jusqu’à la formation d’un noyau brillant au centre de la ganache, signe que l’émulsion commence. Lorsque la ganache est en dessous de 40 °C, ajouter le beurre coupé en dés et la fleur de sel. Mixer l’ensemble à l’aide d’un mixeur plongeant afin de parfaire l’émulsion. Filmer la ganache et laisser cristalliser à température ambiante pendant 30 minutes.

Le montage

Placer la ganache dans une poche à douille munie d’une douille lisse large. Garnir généreusement la moitié des coques de macaron, puis les refermer avec les coques restantes. Laisser maturer les macarons 2 heures minimum au réfrigérateur avant dégustation.