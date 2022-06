RECETTE - Macaron XXL au citron et à la framboise

Préparation : 1 h 30 / Cuisson : 15 minutes / Repos au froid : 3 heures

Ingrédients

250 g de framboises fraîches

Coques de macaron

150 g de poudre d’amandes

165 g de sucre glace

55 g de blancs d’œufs (environ 2 œufs)

Pour la meringue italienne

55 g de blancs d’œufs (environ 2 œufs)

37 g d’eau

150 g de sucre

Un peu de colorant alimentaire hydrosoluble jaune

Crème citron

135 g d’œufs (environ 3 œufs)

120 g de sucre

130 g de jus de citron (environ 3 citrons)

170 g de beurre froid

1 feuille de gélatine

Confit framboise-anis vert

150 g de framboises fraîches

50 g de purée de framboises

13 g de jus de citron

3 g d’anis vert en poudre

25 g de sucre

2 g de pectine NH

Réalisation

La coque de macaron

Dans un cul‐de‐poule, mélanger la poudre d’amandes et le sucre glace à l’aide d’un fouet. Mixer finement les poudres afin d’obtenir un « tant pour tant », le tamiser. Ajouter 55 g de blancs d’œufs, puis mélanger afin d’obtenir une pâte d’amande assez épaisse.

Réaliser la meringue italienne. Verser 55 g de blancs d’œufs dans la cuve du robot. Dans une casserole, porter l’eau et le sucre à ébullition. Lorsque le sirop atteint 114 °C, fouetter les blancs d’œufs à pleine vitesse. Lorsque le sirop est à 118 °C, retirer du feu, réduire la vitesse du batteur à vitesse moyenne, puis verser le sirop sur les blancs mousseux le long de la paroi de la cuve.

Augmenter à nouveau la vitesse du batteur et continuer à fouetter jusqu’à refroidissement complet de la meringue italienne. Ajouter quelques gouttes de colorant. La meringue doit être brillante et former un « bec d’oiseau ». Verser un tiers de la meringue dans la pâte d’amande, puis mélanger vivement afin de la détendre. Ajouter le reste de meringue, puis mélanger vivement jusqu’à obtenir une pâte homogène dont la consistance est semi‐liquide, on parle de « macaronage ».

Préchauffer le four à 170 °C. Pocher en spirale 2 macarons de 18 cm de diamètre sur une plaque

de cuisson recouverte de papier cuisson. Taper la plaque sur le plan de travail pour faire remonter les bulles d’air.

Enfourner pour 15 minutes environ. Il doit se former une belle collerette durant la cuisson. Laisser totalement refroidir avant de garnir.

La crème citron

Réhydrater la gélatine dans un grand bol d’eau froide pendant 15 minutes. Dans un cul‐de‐poule, fouetter les œufs avec le sucre, puis verser l’ensemble dans une casserole. Ajouter le jus de citron et mélanger à l’aide du fouet. Cuire la crème sans cesser de fouetter jusqu’à épaississement.

Retirer du feu, ajouter la gélatine hydratée et mélanger. Ajouter le beurre froid coupé en morceaux, puis mixer à l’aide du mixeur plongeant afin d’émulsionner l’ensemble.

Verser la crème citron dans la poche munie de la douille de 15 mm. Placer 45 minutes minimum au réfrigérateur.

Le confit framboise - anis vert

Dans une casserole, faire cuire à feu doux les framboises fraîches, la purée de framboises, le jus de citron et l’anis vert pendant 15 minutes environ. Incorporer le sucre et la pectine préalablement mélangés.

Dès la reprise de l’ébullition, retirer du feu et placer 30 minutes minimum au réfrigérateur.

Montage

Retourner la première coque de macaron et pocher une fine couche de crème citron au centre. Disposer des framboises sur tout le tour en veillant à les espacer de 1 à 2 cm les unes des autres.

Pocher une boule de crème citron entre chaque framboise, puis pocher une couronne de crème citron à l’intérieur du macaron, contre les framboises. Former une couronne de framboises à l’intérieur du macaron et terminer en pochant la crème citron au centre du macaron.

Pocher généreusement du confit framboise‐anis vert dans les interstices formés par les boules de crème citron.

Refermer le macaron avec la seconde coque en appuyant légèrement. Laisser maturer le macaron 2 heures minimum au réfrigérateur avant dégustation.