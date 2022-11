RECETTE - Macaroni Cheese Emmental Mont d’Or

Après avoir manger son Mont d’Or. On racle bien la boite en bois pour récupérer les restes de fromages. On mélange des coquillettes cuites à l’eau, deux grosses cuillères à soupe de crème fraiche, les reste de Mont d’or de la boite et 5 grosses cuillères à soupe d’emmental râpé.

On sale, on poivre , on enfourne un gros quart d’heure avant de servir directement dans la boëte ! Et s’il y a des restes de charcuterie, on peut également les mélanger dans le gratin.

► Une recette extraite de " Le bon savoir du fromager " First Editions