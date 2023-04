RECETTE - Macco di fave

Recette pour un bol de tartinade

250 g de fèves fraîches écossées (qui équivaut à environ 1 kg de fèves avec leur cosse) ou 150 g de fèves sèches décortiquées

30 g de pecorino râpé

1 poignée de feuilles de fenouil sauvage ou de feuilles de fanes de fenouil bulbe

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

Si vous avez opté pour des fèves sèches, avant cuisson, il faut les laisser tremper dans l’eau pendant au moins 12 heures afin de les réhydrater. Ensuite, les cuire dans l’eau 1h30, jusqu'à ce qu’elles soient fondantes.

Si vous optez pour les fèves fraîches. Porter à ébullition une casserole d’eau salée. Plonger les fèves et les faire cuire 10 à 12 minutes après la reprise de l’ébullition pour qu’elles soient fondantes. Les égoutter, les passer sous l’eau froide et ôter la peau entourant les fèves en pressant délicatement entre le pouce et l’index. On obtiendra environ 200 g de fèves épluchées.

Dans un bol, mixer grossièrement les fèves avec 4 cuillères d’eau chaude, l’huile d’olive et le fenouil. Ensuite, incorporer le fromage, saler, poivrer et bien mélanger.

Après avoir obtenu une crème onctueuse (ajouter un filet d’huile d’olive si nécessaire), servir sur du pain toasté, utiliser comme base de tartines, incorporer en fin de cuisson d’un risotto ou avec des pâtes.

On peut également déguster cette purée en velouté chaud en mixant les fèves avec 1 verre d’eau ou de bouillon supplémentaire