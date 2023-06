RECETTE - Marmouma (Confit de tomates et de poivrons à l’ail)

Pour un petit saladier

Préparation : 10 mns | Cuisson : 20 mns + 1h30 (au moins)

1 kg de tomates

1 poivron rouge

1/2 poivron vert (facultatif)

(facultatif) 6 gousses d’ail frais pelées

frais pelées 1/2 cuil. à soupe de concentre de tomates

1 carre de sucre brun

8 cuil. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre du moulin

Les légumes sont coupes en gros morceaux pour rester entiers : les tomates en deux dans la hauteur si elles sont de taille moyenne, en quatre si elles sont grosses.

Les poivrons en morceaux d’environ 3 x 4 cm. Les gousses d’ail pelées restent entières.

Verser l’huile d’olive dans une sauteuse, poser à froid tous les ingrédients et saler.

Procéder à une première cuisson a couvert pour cuire les poivrons, et a une seconde cuisson a découvert pour atteindre le confit. Secouer régulièrement la sauteuse. Surtout ne pas remuer vigoureusement au risque de transformer le tout en purée… Au besoin, racler le fond de la sauteuse avec une cuillère en bois jusqu’a ce que le mélange soit complètement confit et poivrer. Tant qu’il reste un peu de liquide, attendre encore. Si les légumes commencent a attacher et a caraméliser, c’est bon signe.

Verser délicatement dans un petit saladier ou un bol. La marmouma se déguste a température ambiante.

Toute l’année

Remplacer les tomates fraiches par le même poids de tomates pelées en conserve a laisser entières.

Info

On peut préparer la marmouma a l’avance, elle se conserve près d’une semaine au frigo. Au début, les quantités vous sembleront excessives, mais si la marmouma cuit dans les règles, elle réduira considérablement.

Ou alors

La frita : cette spécialité algérienne est une marmouma aux poivrons rouges seulement, mais préalablement grilles, pelés et épépinés

► Une recette d'Andrée Zana Murat, extraite de son livre "L'été passe...les recettes restent !" Hachette Pratique