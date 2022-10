RECETTE - Minestrone de haricots blancs et amarante

Préparation : 15 min | Trempage : 12h minimum | Cuisson : 45 min | Niveau de difficulté : moyen

Ingrédients (6 personnes)

2 branches de thym

2 branches de sauge

300 g de haricots blancs

1,5 l d’eau (pour la cuisson)

100 g d’amarante noire, blanche ou rouge

3 c. à s. d’huile d’olive

2 c. à s. de jus de citron

Sel, poivre

La veille

Faites tremper les haricots blancs pendant au moins 12 heures dans un grand volume d’eau.

Le jour même

Les haricots

Enfermez dans une compresse les branches de thym et de sauge. Faites cuire les haricots dans l’eau en démarrant dans l’eau froide. Ajoutez la compresse. Laissez cuire une trentaine de minutes à feu doux.

Les haricots doivent être moelleux mais conserver une belle tenue.

À l’aide d’une louche, prélevez la moitié des haricots cuits et de l’eau de cuisson. Prolongez la cuisson de 15 minutes pour la moitié restant dans la casserole. Salez en fin de cuisson. Laissez refroidir l’autre moitié dans un récipient à part (en conservant bien l’eau de cuisson avec). Égouttez la moitié des haricots plus cuits et mixez-les à chaud. Ajoutez si besoin un peu d’eau pour obtenir un mélange bien lisse, qui doit avoir la consistance d’une crème.

L'amarante

Dans une casserole, faites cuire à feu doux l’amarante pendant 10 minutes en démarrant dans l’eau froide.

Salez légèrement en fin de cuisson et laissez refroidir.

L'assaisonnement

Égouttez les haricots blancs entiers mais ne jetez pas leur eau de cuisson. Réservez-la. Mélangez les haricots entiers avec l’amarante et assaisonnez avec le jus de citron, l’huile d’olive, le sel et le poivre.

Dressage

Dans le fond d’une assiette creuse, déposez une généreuse cuillerée à soupe de crème de haricots blancs.

Ajoutez par-dessus le mélange d’amarante et de haricots. Versez enfin un peu d’eau de cuisson des haricots et quelques gouttes d’huile d’olive.