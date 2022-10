RECETTE - Moelleux aux agrumes

Préparation : 20 minutes / Cuisson : 45 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :

Pour le moelleux

200 g sucre

200 g de poudre d’amandes

50 g de chapelure

1 sachet de levure

Le zeste d’un citron et d’une orange

30 ml d’eau de fleur d’oranger

3 œufs

200 ml d’huile d’olive vierge extra

Pour le sirop

70 g de sucre

Le jus du citron et de l’orange

Préchauffez le four à 180 °C. Mélangez le sucre, la poudre d’amandes, la chapelure et la levure. Zestez les agrumes au-dessus du mélange. Ajoutez l’eau de fleur d’oranger, les œufs et l’huile.

Versez la préparation dans un moule à cake beurré d’environ 20 cm de long et mettez au four pendant 45 minutes. Préparez un sirop avec le sucre et le jus des agrumes.

À la sortie du four, imbibez le gâteau avec le sirop chaud et laissez refroidir.