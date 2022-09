RECETTE - Mon choco cake

“J’adore le chocolat, et particulièrement les cakes au chocolat, le matin au petit-déjeuner. Ce visuel de biscuit recouvert de copeaux gourmands m’est venu après un footing à jeun. Au cours de ma course, je suis tombé nez à nez avec un hérisson et ses piquants m’ont inspiré. Ainsi, avec ces fines feuilles de chocolat noir, je peux donner plus de matière au cake.” - Jean Sulpice

Pâte à cake

30 g de miel

60 g de sucre semoule 35 g de poudre d’amande 60 g de farine

4 g de levure chimique 10 g de cacao en poudre

2 œufs

80 g de crème liquide

2 g de rhum

35 g de beurre

35 g de chocolat noir (à 66 % de cacao, idéalement) Beurre et farine (pour le moule)

Sirop

110 g d’eau

70 g de sucre semoule 2 g de cacao en poudre 5 g de jus de citron

10 g de liqueur de cacao

Ganache au chocolat

55 g de crème liquide

40 g de chocolat noir (à 65 % de cacao, idéalement)

Montage et finition

Éclats de chocolat noir

Cacao en poudre (facultatif)

Pâte à cake

Préchauffez le four à 160 °C. Dans la cuve d’un batteur muni de la feuille, mélangez le miel, le sucre, la poudre d’amande, la farine, la levure et le cacao. Ajoutez les œufs mélangés à la crème, puis le rhum. Terminez avec le mélange beurre et chocolat chauffé à 45°C. Versez dans un moule beurré et fariné de 18 cm de long par 8 cm de large sur 8 cm de haut. Faites cuire au four pendant 40 min environ. Laissez refroidir.

Sirop

Portez l’eau à ébullition avec le sucre, le cacao et le jus de citron. Ajoutez la liqueur de cacao. Badigeonnez le cake avec un pinceau.

Ganache au chocolat

Faites chauffer la crème et versez-la sur le chocolat haché. Réalisez une ganache. Étalez-la sur le des-sus du cake pour le masquer.

Montage et finition

Décorez le dessus du cake avec des éclats de chocolat. Décorez le tout de cacao en poudre.