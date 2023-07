RECETTE - Muge et poutargue

1 muge

poutargue

500g de fèves fraîches

1 citron

1 poignée de pistaches

herbes (persil, fenouil, basilic)

câpres

huile d’olive, sel & poivre.

Écailler, vider et nettoyer le poisson. Lever les filets, retirer les arêtes et la peau et bien les parer. Réserver au frais.

Écosser les fèves, les plonger 30 secondes dans une bouillante salée, les rafraîchir et retirer les peaux (on peut bien sûr réaliser cette recette avec un mesclun, une salade d’herbes, une salade d’artichauts, etc.).

Mettre les fèves dans un saladier, ajouter un peu de zeste de citron, les pistaches, les herbes ciselées pas trop finement, queues et câpres : assaisonner avec du l’huile d’olive, quelques gouttes de vinaigres, du poivre et le sel des câpres.

Trancher finement une poutargue de muge. Couper les filets de muge en petites tranches fines. Dresser sur des assiettes, les fèves, le muge cru et la poutargue, ajouter sel, poivre et huile d’olive. Servir frais.