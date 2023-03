RECETTE - Neuf-feuilles de blettes et fromage frais

Pour 8 personnes en plat avec une salade verte

Préparation : 20 min | Cuisson : 30 min

8 blettes

1 oignon nouveau ou 1 échalote sèche

3 c. à soupe d’huile d’olive

l’équivalent de 2 bouquets d’herbes selon la saison (menthe, estragon, persil, ciboulette, cerfeuil, aneth…)

300 g de fromage de brebis frais ou de ricotta

50 g de beurre

une dizaine de feuilles de pâte filo

sel, poivre

Émincer l’oignon nouveau. Conserver le blanc d’un côté et le vert de l’autre. Séparer les feuilles de blettes des côtes. Détailler les côtes en tronçons de 0,5 cm.

Dans une poêle à feu moyen, verser 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive et saisir le blanc de l’oignon et les côtes de blettes pendant 10 minutes. Les côtes doivent rester croquantes.

Pendant ce temps, effeuiller les herbes et hacher les herbes, le vert d’oignon et les feuilles de blette. Dans un cul-de-poule ou saladier, mélanger le fromage frais, les herbes, le vert d’oignon, les feuilles de blette et la poêlée de côtes de blette. Ajouter 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive pour lier le tout. Saler. Poivrer généreusement et mélanger.

Préchauffer le four à 180 °C. Faire fondre le beurre au four à micro-ondes ou dans une casserole à feu doux. Sur votre plan de travail, étaler une première feuille de pâte filo, la beurrer au pinceau ou à l’aide d’un papier absorbant et la recouvrir d’une seconde feuille, la beurrer à nouveau et recouvrir d’une troisième feuille. Étaler ensuite une partie du mélange blettes, herbes et fromage frais. Recouvrir d’une nouvelle feuille de pâte filo, la beurrer… Et ainsi de suite.

Avec cette recette, vous pourrez faire trois couches de pâte filo (chaque couche comprenant 3 feuilles) et deux couches du mélange blettes, herbes et fromages frais. Beurrer généreusement les feuilles de pâte filo leur apporte du croquant et les empêche de se dessécher à la cuisson. Déposer votre simili mille-feuilles sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé ou d’un tapis en silicone et enfourner pendant 20 minutes, jusqu’à ce que les feuilles soient bien dorées.

Servir avec une salade verte ou une autre recette de ce livre.