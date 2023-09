RECETTE - Nougat glacé et framboises

Temps de préparation : 40 minutes | Temps de congélation : 4 heures minimum | Temps de cuisson : 5 minutes

Ingrédients pour 8 personnes

Nougat glacé :

375 g de crème fleurette entière

110 g de miel de lavande

15 g de glucose

90 g de blancs d’œufs

20 g de pâte de pistaches

Mélange de fruits secs :

50 g d’amandes effilées

40 g de pistaches hachées

40 g de noisettes grillées hachées

Coulis de framboise :

30 g d’eau

30 g de sucre semoule

300 g de framboises

Dressage :

Quelques framboises

Pousses de cress (shiso purple)

Nougat glacé

1 Mettez la crème fleurette bien fraîche dans un cul-de-poule et montez-la en crème fouettée au batteur électrique.

2 Réalisez une meringue italienne : faites chauffer le miel et le glucose à 116 °C, à l’aide d’un thermomètre sonde. Versez sur les blancs d’œufs et montez l’ensemble au batteur électrique, jusqu’à obtenir un mélange mousseux et un complet refroidissement.

3 Détendez la pâte de pistaches avec 75 g de la crème fouettée. Mélangez ensuite délicatement la meringue italienne à la crème de pistaches.

4 À l’aide d’une spatule, incorporez délicatement le reste de la crème fouettée. Mettez l’appareil à nougat glacé en poche munie d’une douille lisse no 8. Garnissez des demi-sphères Flexipan® de 6 cm de diamètre. Placez les moules au congélateur pour 4 heures minimum.

Coulis de framboise

5 Dans une casserole, portez l’eau à ébullition avec le sucre semoule, ajoutez les framboises. Mixez le tout et passez le mélange au chinois, laissez refroidir.

Montage

6 Démoulez les demi-sphères de nougat glacé. Assemblez-les deux par deux pour former une sphère. Mettez le mélange de fruits secs dans une assiette creuse et roulez les sphères délicatement dans ce mélange. Réservez au congélateur.

Dressage

7 Placez dans une assiette une sphère de nougat glacé, disposez quelques framboises coupées en deux.

8 Dressez le coulis de framboise dans les demi-framboises à l’aide d’une pipette, et également en décoration sur l’assiette. Décorez avec de petites pousses de cress.