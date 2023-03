RECETTE - Nwasser au poulet

Pour 4 personnes

150 g de chair de poulet

200 g de nwasser

2 c à s de pois chiches en conserve

1 oignon

2 pommes de terre

2 carottes

4 piments doux

2 c à s de concentré de tomate

1 c à c de piment en poudre

1 c à c de curcuma

Huile d’olive

sel, poivre

Idéalement il faut un couscoussier pour cette recette.

Dans le bas du couscoussier (ou dans une casserole)

Cuire l’oignon haché dans un peu d’huile d’olive avec le concentré de tomate délayé dans un verre d’eau. Ajouter la chair de poulet en morceaux, les épices, saler et poivre. Faire revenir pendant 10 minutes. Ajouter 1 litre d’eau, les piments, les pois chiches, les pommes de terre pelées et coupées en deux dans le sens de la longueur, les carottes pelées et coupées en tronçons. Porter à ébullition puis baisser le feu et cuire le temps que les pommes de terre soient cuites.

Dans le panier du couscoussier (ou dans un panier vapeur)

Cuire les nwasser préalablement huilés à l’huile d’olive pendant 20 minutes.

Ôter les légumes et le poulet de la sauce. Verser la sauce sur les nwasser (dans le bas du couscoussier ou casserole) et remettre sur feu très doux. Cuire jusqu’à absorption de la sauce par les pâtes et mélangeant régulièrement.

Servir avec les légumes et le poulet.

On peut réaliser cette recette avec de la viande d’agneau.

On peut trouver les nwasser dans les épiceries orientales.