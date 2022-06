RECETTE - Oeufs écossais

Les œufs écossais, ou scotch eggs, sont probablement les plus anciens snacks de voyage encore consommés à ce jour. Ils furent inventés en 1738 par le grand magasin Fortnum & Mason qui voulait proposer aux voyageurs anglais la possibilité d’un repas complet à manger d’une seule main en marchant. Les origines et les légendes quant à l’invention de cette recette sont nombreuses. Certains voudraient y voir une nouvelle version d’une recette ancienne très répandue près de Whitby dans le Yorkshire où les oeufs sont couverts d’une farce de chair de poissons. La première recette apparaît dans un livre de Maria Rundell, A New System of Domestic Cookery. Ce ne sera en revanche que depuis la version de Mrs Beeton que les œufs écossais seront recouverts de chapelure, c’est une amélioration que cette dernière suggérera. C’est aujourd’hui ainsi qu’ils sont préparés généralement. Pour varier les plaisirs, vous pouvez réaliser cette recette avec des œufs de caille ou encore avec des œufs de canne.

Ingrédients

Publicité

6 œufs

6 cuillères à soupe de farce [n˚348]

saindoux chaud

240 ml de gravy brune [n˚363]

10 mn pour faire bouillir les œufs

5 à 7 mn pour les faire frire

Faites bouillir les œufs pendant 10 minutes, dépouillez-les de leur coquille et recouvrez-les de la farce préparée selon la recette n˚348 où vous pouvez remplacer le jambon par des anchois pilés.

Faites frire dans du saindoux bouillant, égouttez-les devant le feu pour les débarrasser de leur humidité grasse. Servez et versez autour de 140 à 280 ml de bonne gravy brune.

Pour améliorer l’apparence des œufs, on peut les rouler dans de l’œuf battu et les saupoudrer de chapelure. Mais cela n’est guère nécessaire s’ils sont soigneusement frits. La saveur du jambon ou de l’anchois dans la farce doit être prépondérante, car elle doit être très savoureuse.

À lire aussi : La cuisine anglaise en direct du Festival Mot pour Mots