RECETTE - Oignons confits aux câpres et au vinaigre

Le feu vient de mourir dans la cheminée : profitez-en pour enfouir les oignons dans la braise sans les éplucher et oubliez-les. C’est la manière traditionnelle.

Pour 3 ou 4 coupelles | Préparation : 10 mns | Cuisson : 1h (grill)

Publicité

4 oignons rouges

4 cuil. à soupe de vinaigre de xeres ou balsamique

de xeres ou balsamique 2 cuil. à soupe de capres

4 cuil. à soupe d’huile d’olive

gros sel, sel, poivre du moulin

Allumer le four en position gril. Sans les éplucher, poser les oignons dans un plat sur un lit de gros sel. Enfourner au deuxième cran sous le gril et les cuire 1 h en les retournant de temps en temps. Les sortir du four et les laisser refroidir. Retirer la peau extérieure devenue noire. Couper les oignons en quartiers et les assaisonner du mélange sel, poivre, vinaigre, capres et huile d’olive.

Servir comme un condiment dans un ravier ou dans plusieurs coupelles.

Pour que les aromes s’épanouissent, mieux vaut les préparer un peu à l’avance. Cette sauce peut se conserver plusieurs jours au frais.

Info

Les oignons ne doivent pas noircir trop vite, ils seraient brûlés dehors et crus dedans. Si c’est le cas, descendre le plat d’un cran. Si l’on n’est pas sûr de son gril, préchauffer le four 15 min a 180 °C (th. 6) et les cuire au moins 2 h.

► Une recette d'Andrée Zana Murat, extraite de son livre "L'été passe...les recettes restent !" Hachette Pratique