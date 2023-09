RECETTE - Pain à la pomme de terre

Pour 1 pain | Préparation : 30 minutes | Repos : 2 h 45 | Cuisson : 1 h 10

Ingrédients

400 g de pommes de terre à purée (mona lisa, agria…)

30 g de lait + 2 c. à s.

1 sachet de levure de boulanger

350 g de farine

1 œuf

15 g de sucre

10 g de sel

90 g de beurre pommade

2 c. à s. de graines de sésame

Épluchez les pommes de terre, rincez-les et faites-les cuire dans une casserole d’eau portée à ébullition pendant 30 minutes environ. Égouttez-les et réduisez-les en purée.

Faites tiédir le lait et ajoutez la levure de boulanger. Mélangez et laissez reposer 5 à 10 minutes. Placez la purée dans un robot, ajoutez la farine, la levure diluée dans le lait, l’œuf, le sucre, le sel et pétrissez pendant 7 minutes environ à vitesse 2 jusqu’à ce que la pâte soit homogène. Incorporez le beurre pommade en morceaux et pétrissez à nouveau 7 minutes environ à vitesse 2. Couvrez la préparation d’un torchon propre et sec et laissez lever pendant 2 heures au moins dans un endroit sec et à température ambiante.

Au bout de 2 heures, sur un plan de travail fariné, séparez la pâte en 7 morceaux égaux puis boulez-les. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, formez une marguerite avec les boules de pâte. Couvrez à nouveau et laissez pousser pendant 45 minutes.

Pendant ce temps, préchauffez le four à 200 °C. À l’aide d’un pinceau, badigeonnez le pain avec le reste de lait puis parsemez-le de graines de sésame.

Enfournez le pain, versez un bol d’eau dans la lèchefrite puis laissez cuire 40 minutes environ. À la sortie du four, laissez-le refroidir sur une grille.

► Une recette extraite de Le grand livre des patates de Marie-Laure Fréchet, Bérengère Abraham et Valérie Lhomme paru aux éditions Flammarion