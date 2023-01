RECETTE - Pains d’épice traditionnels à longue maturation

Le pain d’épice est réellement un pain : composé uniquement de farine, miel, épices et eau, sans aucun ajout de matière grasse, d'œuf, ou de produit laitier.

Préparation : 30 min | Repos : de 1 semaine à 6 mois | Cuisson : 8-10 min

Publicité

Pour 30 petits pains d’épice

250 g de farine complète de seigle (T130)

250 g de miel

75 g d’eau environ

5 g de poudre à lever (facultatif)

10 g d’épices à pain d'épice (cannelle, gingembre, girofle, noix de muscade, anis)

Pour le glaçage

1 blanc d’œuf

150 g de sucre glace

Colorants alimentaires

Faites la pâte-mère en mélangeant la farine et le miel préalablement tiédi à 35 °C. Ajoutez quelques cuillerées d’eau si la pâte est trop épaisse pour être travaillé. Couvrez et laissez reposer à température ambiante 1 ou plusieurs semaines (jusqu’à 6 mois).

Préchauffez le four à 180 °C. Ajoutez à la pâte-mère la poudre à lever, les épices et suffisamment d’eau pour que la pâte ait la consistance d’une pâte à tarte. Étalez-la sur 5 mm d'épaisseur et découpez-la dans les formes de votre choix.

Enfournez pour 8 à 10 min selon la taille de vos pains d'épice. Sortez-les du four et laissez-les refroidir sur une grille.

Montez le blanc d’œuf en neige en ajoutant peu à peu le sucre glace. Colorez ce glaçage à l'envi et décorez vos pains d’épice.

Juste après leur cuisson, les pains d'épice seront durs. Attendez une semaine pour qu’ils deviennent moelleux. Vous pouvez aussi les placer dans une boîte avec un quartier de pomme : ils deviendront ainsi moelleux plus rapidement.

Vous pouvez réaliser un pain d'épice sous forme de cake. Pour cela ajoutez environ 200 ml d’eau, jusqu’à avoir une pâte lisse. Versez dans un moule beurré et enfournez à 150 °C (th 5) pour 1 h.