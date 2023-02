RECETTE - Panellets

Pour 20 panellets environ | Préparation : 30 minutes | Repos : 2h au minimum (idéalement 24h)

Ingrédients

Massepain

66 g d'œuf (généralement un gros œut) (environ 1/3de la quantité de sucre ou de poudre d'amandes)

1 citron

200 g de sucre

200 g de poudre d'amandes

Couverture

2 à 3 jaunes d'œufs

200 à 300 g de pignons de pin

Préparez le massepain

Dans un cul-de-poule. battez légèrement le jaune et le blanc d'œuf pour rendre le tout homogène. Prélevez le zeste du citron et ajoutez-le à l'œuf battu. Versez en pluie fine le sucre et la poudre d'amandes en mélangeant le tout à la cuillère jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Réservez cette pâte au frais dans un papier film, idéalement durant 24 heures (mais dès 2 heures, cela fonctionne aussi).

Finaliser la préparation et la cuire

Préchauffez le four à 210°c (la recette officielle dit 270°C, mais cela a tendance à brûler un peu les panellets. Je préconise une cuisson plus longue et moins forte). Sortez la pâte à massepain du réfrigérateur et formez des boulettes de 20 g environ. Prélevez des pignons dans votre main et faites rouler une boulette dedans en appuyant pour qu'ïls se collent à la surface puis déposez la boulette sur une plaque allant au four. Répétez l'opération avec les autres boulettes. Cassez les œufs et prélevez les jaunes Déposez-les dans un ramequin. Ajoutez quelques gouttes d"eau et mélangez. Recouvrez-en les panellets à !"aide d'un pinceau Enfournez pour 15 minutes environ. jusqu'à ce que les panellets soient bien dorés

Variation

Cette version de la recette est la plus traditionnelle, mais le document officiel valant aux panellets son label de « spécialité traditionnelle garantie» met en avant d'autres préparations à base d'orange, de fraise, de marron glacé, de noix de coco, de noisette ou de café.