Pastre

1 pastre (charcuterie nord-aveyronnaise à base de travers de porc)

50 g de carotte

50 g d’oignon

50 g de vert de poireau

Quelques aromates, au goût

Pâte au safran

150 g de farine de blé

60 g d’œufs

1,5 g de sel

0,5 g de pistil de safran

30 g d’eau

Pesto

60 g de noisettes

100 g de vieux rodez (fromage aveyronnais)

1 gousse d’ail pelée

100 g de basilic ou de rau ram (coriandre vietnamienne)

20 g de moutarde

250 g d’huile d’olive

Quelques gouttes de jus de citron

Sel et poivre du moulin, au goût

Épinards

80 g de pousses d’épinards

Cèpes

200 g de cèpes bouchons

150 g de vinaigre de cidre

150 g d’huile de pépins de raisin

150 g d’eau

2 gousses d’ail pelées et hachées

Sel et poivre du moulin, au goût

Mousse au laguiole

300 g de lait

150 g de fromage de laguiole détaillé en gros dés

3 g d’agar-agar

50 g de beurre

Poivre du moulin, au goût

20 g de beurre

Graines de berce, fleurs de bégoniette, fleurs et feuilles de coriandre, au goût

Poivre du moulin, au goût

Préparations préliminaires

Pastre – Cette charcuterie étant particulièrement salée, l’étape du dessalage est assez délicate. Déposer le pastre dans une casserole et le recouvrir d’eau. Porter l’eau à frémissement pendant 1 heure. Égoutter et renouveler l’opération à 3 ou 4 reprises. Lors de la dernière cuisson, ajouter la garniture aromatique (carotte, oignon, poireau, aromates). Contrôler la cuisson à l’aide d’une fine aiguille métallique qui doit s’enfoncer facilement. Égoutter et réserver.

Pâte au safran – Réunir l’ensemble des ingrédients dans un batteur muni de la feuille et pétrir 10 minutes à vitesse lente. La proportion d’eau est donnée à titre indicatif. En effet, en fonction de la farine, le taux d’hydratation peut légèrement varier. Le pétrissage pourra également se faire à la main. Envelopper la pâte dans du film alimentaire et réserver au frais pendant 24 heures.

Pesto – Préchauffer le four à 150 °C (th. 5). Étaler les noisettes sur une plaque, puis les faire torréfier pendant 10 minutes. Garder une coloration blonde. Hacher grossièrement le vieux rodez. Placer dans le bol d’un mixeur les noisettes, le fromage, l’ail pelé, le basilic et la moutarde. Incorporer l’huile d’olive en filet tout en mixant, jusqu’à l’obtention d’une consistance de mayonnaise. Rectifier l’assaisonnement en sel, poivre et jus de citron.

Épinards – Rincer les épinards sous l’eau claire et les équeuter. Réserver.

Cèpes – Peler la queue des cèpes à l’aide d’un économe. Essuyer avec un chiffon humide afin de retirer toute trace de terre. Dans une casserole, mélanger le vinaigre, l’huile, l’eau et les aromates. Faire chauffer et porter à petite ébullition ce court-bouillon pendant 10 minutes. Plonger les cèpes dans le court-bouillon et les cuire à frémissement pendant 20 minutes. Laisser refroidir les cèpes dans le bouillon.

Mousse au laguiole – Dans une casserole, porter le lait et l’agar-agar à ébullition pendant 30 secondes. À l’aide d’un mixeur plongeant, mixer la préparation avec le fromage. Homogénéiser si nécessaire en faisant légèrement chauffer l’ensemble sur feu doux. Filtrer la préparation et la verser dans un siphon. Réserver à une température de 50 °C, au bain-marie.

Au dernier moment

Réserver 4 belles feuilles d’épinards crues. Dans une poêle, faire revenir le reste des épinards dans le beurre. Étaler la pâte au safran le plus finement possible. La détailler en 4 rectangles de 6 cm sur 20 cm environ. Porter de l’eau salée à petite ébullition (pour éviter de déchirer les bandes de pâte), puis y plonger les pâtes pour les faire cuire al dente.

Procéder ensuite au montage : déposer sur le fond de l’assiette une pointe de pesto, puis un rectangle de pâte au safran. Garnir l’assiette des autres éléments : le pastre tiédi et effiloché, les épinards (crus et au beurre) et les cèpes au vinaigre. Terminer en décorant avec la mousse au laguiole, les fleurs et les herbes. Ajouter un tour de moulin à poivre.