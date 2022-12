RECETTE - Pâte à tartiner caramel de Noël

Cette recette est extraite de leur livre livre : "L'extraordinaire Noël des pâtissiers"

Préparation : 30 minutes | Pour 2 pots

Publicité

La pâte à tartiner

240 g de sucre semoule

100 g de crème liquide entière

2 étoiles de badiane

1 bâton de cannelle

1/2 gousse de vanille

4 g de fleur de sel

160 g de beurre froid

Ustensile

1 thermomètre de cuisson

La pâte à tartiner

Dans une casserole à fond épais, faites fondre le sucre sur feu moyen. Laissez cuire jusqu’à ce qu’il ait ne belle teinte caramel.

Ajoutez ensuite la crème tiède, les étoiles de badiane, la cannelle et la gousse de vanille grattée, tout en remuant délicatement avec une spatule afin de décuire le caramel sur feu moyen.

Lorsque la crème est complètement incorporée, filtrez-la avec une passoire, prolongez la cuisson. Plongez votre thermomètre dans le caramel pour contrôler la température : il doit indiquer 106 °C.

Une fois cette température atteinte, ôtez la casserole du feu ; ajoutez le sel, ainsi que le beurre bien froid coupé en morceaux, afin d’arrêter la cuisson. Mélangez avec une spatule, puis mixez le tout.

Versez le caramel dans deux pots à confiture, préalablement stérilisés au four et refroidis, fermez bien le couvercle, et c’est prêt !