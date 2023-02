RECETTE - Perkedel tentang

Pour 20 boulettes environ | préparation : 40 Min | repos : 1h | cuisson : 20 Min.

Ingrédients

Boulettes

600 g de pommes de terre à chair ferme

Un bouquet de céleri feuilles ou céleri chinois (a remplacer par de la coriandre ou de la ciboulette)

Une gousse d'ail

200 G de bœuf haché

4 cuillères à soupe d'échalotes ou d'oignons frits

Une cuillère à café bombée de fécule de maïs

Une cuillère à café rase de noix de muscade

Une cuillère à café bombée de sucre

Un jaune d'œuf (Gardez le blanc en vue de le mélanger à l'œuf pour la cuisson)

Une cuillère à café rases de sel

Poivre.

Cuisson

75 millilitres d'huile de friture

un œuf

un blanc d'œuf

Préparez la farce

Épluchez les pommes de terre et coupez les en gros dés. Dans une poêle, versez de l'huile sur une hauteur de 2 à 3 millimètres et faites chauffer jusqu'à 150° minimum. Faites sauter les pommes de terre dedans jusqu'à ce qu'elles se colorent un peu mais pas trop - ocre, mais pas brun.

Enlevez les pommes de terre de la poêle et déposez les sur du papier absorbant pour enlever l'excès d'huile.

Ciseler finement les feuilles du bouquet de céleri feuilles ou des autres herbes, coriandre ou ciboulette.

Écrasez la gousse d'ail au presse-ail. Placez les pommes de terre dans un saladier et écrasez les aux presses-purée. Ajouter la viande hachée, les échalotes, les herbes ciselées, l'ail, la fécule de maïs, la noix de muscade, le sucre et le jaune d'œuf. Salez et poivrez, mélangez pour obtenir une pâte épaisse et réservée au réfrigérateur pendant 1h.

Former et faire cuire les boulettes

Dans une casserole, faites chauffer de l'huile de friture jusqu'à 170-180°. Battez l'œuf avec le blanc dans un récipient. Sortez la farce du réfrigérateur et formez des petites boulettes de la taille de balles de ping-pong, aplatissez les pour former une sorte de galets ou de palet. Passer les boulettes dans l'œuf battu et faire frire 5 par 5 dans l'huile pendant 5 Min jusqu'à belle coloration.

Dégustez les perkedel en apéritif, trempés dans du Sambal, une sauce d'origine indonésienne et malaisienne faite de piments, plutôt relevée. On peut aussi servir des boulettes en accompagnement de soupes de poulet ou de poisson au lait de coco.

Conseils et anecdotes

Pour remplacer le céleri chinois ou le céleri feuille, dur à trouver en France, on peut utiliser de la coriandre ou de la ciboulette même si le goût est différent.

De même, on peut prendre des échalotes fraîches au lieu de leur version frites, puis les émincer, les faire cuire.

Pour une version moins riche ou grasse, on peut faire cuire les pommes de terre à l'eau ou à la vapeur au lieu de les faire sauter avant de les écraser.

Enfin, il est possible de remplacer la viande de bœuf par du porc ou du poulet, ou de faire une version végétarienne en remplaçant la quantité de viande indiquée dans la recette par des pommes de terre ou d'autres légumes épinards.