RECETTE - Pickles de Cerises

A la saison, dénoyauter 200 grammes de cerises et les mettre dans un bocal.

Dans une casserole faire bouillir 150 grammes d'eau, 100 grammes de vinaigre de Xérès et 50 grammes de sucre et 10 grains de poivre noir.

Laisser tiédir avant de verser sur les fruits.

Laisser deux jours à température puis stocker au frigo.

Ce pickles se bonifie et perd son acidité avec le temps. Pour les plus patients, attendre idéalement six mois.