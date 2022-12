Publicité

Recettes de cuisine RECETTE - Poireaux ravigote noisettes Par Le pôle Édition de France Inter 1 min Partager

Recette des poireaux ravigote noisettes tiré du livre "Bouillon" - Marabout

A l'occasion de la sortie de l'encyclopéguide "On va déguster Paris", l'émission On va déguster est en direct et en public du Bouillon République à Paris. L'occasion d'explorer l'une de ses recettes parues dans le livre "Bouillon" (Marabout)

POUR 10 PERSONNES - CUISSON 15 MIN 2 kg de poireaux nouveaux | 50 g de noisettes Publicité 40 CL DE SAUCE RAVIGOTE : 40 g de moutarde de Meaux | 6 cl de vinaigre de xérès ½ botte d´aneth | ½ botte d´estragon | 1 botte de cerfeuil | 8 cl d´huile de noix | 25 cl d´huile de tournesol | sel fin et poivre moulu A commencer la veille Parez et lavez les poireaux. Réservez les verts de poireau pour une autre utilisation. Ficelez les blancs en bottes et faites cuire à l´eau frémissante salée pendant 15 minutes environ. Égouttez, disposez sur un linge propre jusqu´au lendemain et conservez au réfrigérateur. Coupez en tronçons de 6 cm environ. Réalisez la sauce ravigote. Lavez et ciselez les herbes fraîches. Mélangez avec la moutarde, le vinaigre et les huiles. Assaisonnez. Disposez les blancs de poireaux dans les assiettes. Nappez de sauce ravigote et d´éclats de noisettes concassées.

Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.