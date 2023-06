RECETTE - Polenta de maïs grand roux, fèves et cerise

Pour 6 personnes

Ingrédients

Le bouillon d’oignon

10 oignons jaunes

3 c. à s. d’huile d’olive

Quelques branches de sauge

3,5 l d’eau

2 c. à s. de miel

Sel

La polenta

350 g de polenta de maïs grand roux

1,5 l de bouillon d’oignon

2 cuillères à soupe de yaourt de vache

Sel

La garniture

500 g de fèves

Gros sel

300 g de cerise

1 cuillère à soupe de sucre

Assaisonnement

½ botte d’origan frais

2 c. à s. d’huile d’olive

Sel, poivre

Déroulés

Le bouillon d’oignon

Préchauffez votre four à 180 °C.

Nettoyez bien les oignons. Taillez-les en 4 puis enrobez-les d’huile d’olive. Ajoutez les branches de sauge et le sel. Déposez le tout sur une plaque de cuisson et faites rôtir au four pendant 20 minutes en remuant régulièrement pour que les oignons soient dorés (mais pas brûlés) de manière uniforme.

Quand les oignons sont bien colorés, mouillez avec de l’eau. Décollez bien les sucs du fond de la plaque. Versez ensuite le contenu de la plaque dans une casserole avec le reste de l’eau. Amenez à frémissement et laissez cuire pendant environ 30 minutes. Filtrez ensuite dans une passoire fine, remettez sur le feu et faites réduire le bouillon de moitié. Ajoutez le miel et un peu de sel pour contrebalancer la légère amertume du bouillon. Conservez le bouillon au chaud.

La polenta

Versez l’équivalent de 2 grosses louches de bouillon d’oignon sur la polenta de manière qu’elle absorbe presque tout le liquide. Cuire à feu doux en remuant très régulièrement avec l’aide d’un fouet. Lorsque le liquide est totalement absorbé, ajoutez deux louches de bouillon. Continuez de la sorte jusqu’à ce que la polenta soit cuite. Comptez environ 20 minutes pour la cuisson. Le grain de polenta de maïs grand roux a un côté plus ferme et plus « rustique » que les polentas classiques. Il est donc normal qu’il reste un petit grain sous la dent.

Ajoutez le yaourt de vache et mélangez à l’aide d’un fouet. Le yaourt apporte acidité et gourmandise à la polenta.

Les fèves

Écossez les fèves. Faites bouillir une grande casserole d’eau salée. Plongez brièvement les fèves dans l’eau bouillante et faites-les refroidir immédiatement dans un bain d’eau glacée. Enlever la pellicule autour de la fève (qui est désagréable sous la dent) et réservez les fèves dans un bol.

Les cerises

Couper les cerises en deux à l’aide d’un petit couteau et enlever le noyau. Saupoudrez légèrement les cerises de sucre. Placez-les dans une casserole et ajoutez une goutte d’eau.

Couvrez la casserole et laissez cuire à feu doux pendant une dizaine de minutes à feu très doux. Lorsque les cerises ont bien rendu leur jus. Débarrassez-les de la casserole et mettez-les dans un bol. Laissez refroidir à température ambiante.

Assaisonnement

Mélangez ensemble les fèves et les cerises. Assaisonner avec du sel, du poivre et l’huile d’olive.

Dressage

Dans des bols, servez la polenta. Ajoutez par-dessus le mélange à base de fève et cerise et terminez par quelques feuilles d’origan frais.