RECETTE - Pop-corn gourmands, simplement

Dans Grand bien vous fasse, consacrée aux séries , la cheffe Angèle Ferreux-Maeght, proposait une recette de pop-corn gourmands ! Quoi de mieux, avec un plaid, pour se plonger dans une bonne série ?

Pop-corn gourmands

Ingrédients

Publicité

125 grammes de grains de maïs bio à éclater

50 grammes de beurre

3 cuillères à soupe de sirop d'érable

Spiruline, curcuma ou poudre de betterave

Faites chauffer dans votre casserole 50 grammes de beurre. Faites-le fondre puis ajoutez trois cuillères à soupe de sirop d'érable. Ça donnera un côté caramélisé, vraiment délicieux.

Ajoutez 125 grammes de grains de maïs – et un couvercle à la casserole. Angèle Ferreux-Maeght conseille de les acheter bio, sans OGM, car le maïs comme le soja, cela fait partie des grains qui ont vraiment été modifiés.

Avec cette version caramélisée, il ne faut surtout pas que le caramel brûle. Donc mélangez bien et surveillez. Quand les premiers grains commencent à éclater, baissez le feu pour mettre à feu doux. Les grains déjà éclatés sont plus légers, et iront vers le haut.

Ensuite, placez-les dans un saladier pour les faire refroidir. Ajoutez dessus de la spiruline, du curcuma ou de la poudre de betterave, pour les colorer et ajouter un petit goût sympathique.

Version plus simple et saine

50 grammes de grains de maïs bio à éclater

Huile de cuisson (coco, olive ou pépin de raisin)

Spiruline, curcuma ou poudre de betterave

Prenez de l'huile de cuisson – de l'huile de coco, de l'huile d'olive ou de l'huile de pépins de raisin. Faites-la chauffer dans votre casserole. Quand elle est bien chaude, on ajoute les grains de maïs – à peu près 50 grammes pour deux personnes. Fermez avec le couvercle. Quand les premiers grains commencent à éclater, baissez le feu et mettez à feu doux.

Ensuite, placez-les dans un saladier pour les faire refroidir. Vous pouvez aussi ajouter de la spiruline, du curcuma ou de la poudre de betterave, pour les colorer et ajouter un petit goût sympathique.

Retrouvez les recettes d' Angèle Ferreux-Maeght sur son compte Instagram .