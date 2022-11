RECETTE - Potimarron confit

Cuire le potimarron selon la méthode souhaitée :

Coupé en deux au four, 1h. à 200° (ou en tranches d’1cm, 40 minutes) ;

Détaillé en cubes, à l’eau bouillante salée, une grosse dizaine de minutes,

Détaillé en petits cubes, au micro-ondes, 2 fois 3 minutes, dans un récipient couvert avec un peu d’eau.

Dans une poêle, faire chauffer ensemble et à feu doux 2cs. d’huile de sésame (ou d’huile d’olive), le double de sauce soja et 1cs. de miel. À ébullition, y ajouter le potimarron et mélanger délicatement.

Faire réduire le liquide en mélangeant régulièrement. Pendant ce temps, griller et concasser une poignée (30/40gr.) de cacahuètes et effeuiller quelques brins de coriandre.

Lorsque le liquide est sirupeux, retirer du feu et servir aussitôt avec la garniture.