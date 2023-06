RECETTE Poulet de Bresse à la crème façon Mère Blanc

Pour 4 personnes

Les ingrédients

1 beau poulet de Bresse d'1,8 kg environ

100 g de beurre

1 oignon

10 champignons de Paris

2 gousses d'ail en chemise

1 bouquet garni

20 cl de vin blanc sec

1 l de crème

jus de citron

sel et poivre

La recette

1. Découpez le poulet en 8 morceaux soit 2 cuisses, 2 entrecuisses, 2 filets et 2 ailes. Faites revenir les morceaux dans du beurre. Salez et poivrez suffisamment. Pendant ce temps, coupez l'oignon en 4 morceaux, les champignons de Paris en quartier et écrasez les gousses d'ail en chemise. Ajoutez-le tout au poulet en omettant pas le bouquet garni. Salez et poivrez à votre convenance. Veillez à ce que les morceaux soient légèrement et régulièrement dorés : pour cela, comptez environ 6 minutes pour chaque côté.

2. La poêle contenant toujours les morceaux de poulet, dégraissez le fond de cuisson avec le vin blanc sec. Faites réduire à feu doux puis ajoutez la crème. Laissez cuire pendant 25 à 30 minutes et sortez les morceaux. Passez la sauce au chinois fin et ajoutez un trait de citron. Vérifiez et rectifiez l'assaisonnement.

3. Dans le plat de service, disposez les morceaux de poulet nappés de la sauce précédemment élaborée. Accompagnez la volaille d'une timbale de riz créole.

4. Pour déguster à sa juste saveur un poulet de Bresse à le crème, choisissez un Gamay rouge ou rosé selon votre goût