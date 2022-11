RECETTE - Purée de pois cassés, œuf mollet et kacha

Pour une personne | 10 minutes de préparation | 20 minutes de cuisson | coût 1 euro

80 g de pois cassés

1 œuf

50 g de kacha

quelques croûtons

½ gousse d’ail

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

sel et poivre

La veille, faire tremper les pois cassés dans un grand bol.

Le jour de la recette, peler et hacher l’ail. Rincer les fèves, les égoutter et les mettre dans une casserole. Ajouter de l’eau (deux fois et demie le volume des pois cassés) et l’ail haché. Mélanger quelques instants, puis couvrir et laisser mijoter 20 minutes, en remuant de temps à autre.

Faire chauffer de l’eau dans une petite casserole. Quand elle frémit, y plonger l’œuf à l’aide d’une cuillère à soupe, délicatement. Le laisser cuire 5 min et 30 s’il est petit et 6 minutes s’il est gros. Quand il est prêt, le transférer dans un bol d’eau froide pour arrêter sa cuisson. Le tapoter sur la table pour fêler la coquille, puis enlever celle-ci avec délicatesse.

Verser l’huile d’olive dans une poêle chaude, ajouter les croûtons, un peu de sel et du poivre, et laisser dorer quelques secondes en remuant. Mettre la kacha dans une casserole avec une fois son volume d’eau, couvrir et laisser cuire 5 minutes ; elle doit rester ferme à l’extérieur.

Quand les pois cassés sont presque fondants en bouche, les égoutter au-dessus d’une casserole de façon à garder le liquide. Les réduire en purée au mixeur plongeant, peu à peu, jusqu’à avoir une texture onctueuse, ni trop liquide ni trop épaisse ; au besoin, ajuster avec un peu de l’eau de cuisson réservée. Saler et poivrer. Mettre la purée dans un bol, ajouter l’œuf mollet sur le dessus et parsemer de croûtons et de kacha.

Lexique

Pois cassés

Les légumineuses, ou légumes secs, contiennent du calcium, du fer, des fibres et des protéines végétales. Elles sont très intéressantes, car elles sont rassasiantes et leur indice glycémique est peu élevé.

Frémir

L’eau frémit quand sa température est proche de l’ébullition, mais ne l’atteint pas.

5 min et 30s

La cuisson de l’œuf mollet doit être précise pour que le jaune soit encore un peu coulant : 30 secondes de plus ou de moins, et le jaune trop pris ou trop liquide !

Kacha

La kacha, ou kasha, est le nom donné aux graines de sarrasin grillées. Dans cette recette on peut aussi utiliser du sarrasin non grillé. Intéressant : le sarrasin est une céréale sans gluten.