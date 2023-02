RECETTE - Riz aux lentilles et lait de coco

Pour 4 personnes | Préparation : 10 minutes | Cuisson : 30 à 35 minutes

250 g de riz basmati

150 g de lentilles

200 g de lait de coco

3 cives (ou ciboules)

1 gousse d’ail

2 branches de thym

3 brins de persil plat

2 c. à s. d’huile de tournesol

Sel

Mettez les lentilles à cuire dans une casserole avec 5 fois leur volume d’eau durant 15 min.

Pendant ce temps, pelez les cives et l’ail. Lavez le thym et le persil.

Faites revenir ces herbes entières dans une poêle avec l’huile à feu très doux, durant 10 min.

Enlevez les herbes de la poêle à l’aide d’une écumoire.

Lavez le riz et faites-le revenir dans cette huile parfumée durant 2 ou 3 min. Réservez dans la poêle.

Versez le lait de coco dans une cocotte et faites-le réduire tout en le remuant. Lorsque le lait de coco commence à peine à brunir, ajoutez le riz et les lentilles avec leur eau de cuisson.

Mélangez pour que le tout soit homogène. Portez à ébullition sur un feu vif, puis laissez bouillir ainsi 5 min avant de réduire le feu. Salez et laissez cuire à feu très doux durant 15 min.

Vérifiez la cuisson de votre riz aux lentilles : tout doit être tendre, bien cuit, mais surtout pas en purée

► Une recette extraite d’ À ma table créole Suzy Palatin, Hachette Cuisine