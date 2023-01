RECETTE - Roulés à la cannelle avec glaçage au mascarpone

Pour 8 à 10 roulés | Préparation 40 min | Repos 2h35 | Cuisson 18 à 20 min

Ingrédients

Pour la levure boulanger boulangère

6 centilitres d'eau chaude

1 cuillerée à café de sucre blanc

7 grammes de levure boulangère

Pour la pâte

80 g de beurre

80 g de sucre

un œuf

18 centilitres de lait

500 g de farine

une cuillerée à soupe d'huile végétale (tournesol où colza)

Pour l'appareil à la cannelle

50 g de sucre blanc

150 g de sucre vergeoise

20 g de cannelle

une cuillerée à café d'extrait de vanille ou une demi gousse d'ail de vanille grattée

160 g de beurre mou

Pour le glaçage au mascarpone

160 g de mascarpone

150 g de sucre glace

extrait de vanille

une cuillerée à soupe de lait

15 g de beurre pour le plat

La recette

Préparer la levure. Versez l'eau chaude dans un petit bol puis faites-y dissoudre le sucre ajouter la levure boulangère. Couvrez le bol immédiatement avec du film plastique et laisser reposer 5 min, le temps que la levure gonfle.

Préparer la pâte. Faites fondre le beurre dans une casserole et mélanger avec le sucre. Ajoutez l'œuf et mélangez de nouveau avec un fouet. Incorporez le lait et la levure puis ajoutez la farine et mélangez. Huilez un grand bol en métal avec l'huile végétale. Posez la pâte dedans puis filmez avec du film plastique et laisser reposer 1h30.

Dans un petit bol préparer l'appareil à la cannelle. Mélanger les 2 sucres, la cannelle, la vanille et le beurre mou.

Préchauffer le four à 180°

Aplatissez une boule de pâte et formez un rectangle de 30 X 40 cm. Etalez le mélange à la cannelle dessus. Roulez la pâte pour réaliser un boudin de 40 cm de long. Beurrez un plat d'environ 30 sur 40 cm. Découpez dans la pâte des tranches d'une épaisseur de 3 cm et placez les en rang dans le plat par 2 ou 3. Laissez la pâte reposer de nouveau pendant 45 min à 1h.

Enfournez les roulés à la cannelle pour 18 à 20 min en surveillant qu'il ne dorent pas trop

Préparer le glaçage. Fouettez le mascarpone avec le sucre glace et de l'extrait de vanille. Allongez avec le lait pour que le glaçage reste épais mais pas trop il doit pouvoir couler facilement d'une cuillère.

Glacez les roulés à la cannelle quand ils sont tièdes. Servez immédiatement ils se conservent 3 jours au frais dans une boîte hermétique et se réchauffe doucement au four avant de servir.

Le conseil du chef : J'achète généralement le sucre vergeoise dans les magasins d'alimentation biologique. Si vous en trouvez, choisissez de préférence la variété la plus foncée. La cassonade fonctionne aussi mais elle ne donne pas la même richesse qu'un petit roulé à la cannelle classique.

► Une recette extraite de son livre " Breakfast all day " Editions de La Martinière