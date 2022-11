RECETTE - Salade de chicorée rouge, orange, fenouil

1 chicorée rouge de Chioggia

1 gros fenouil ou 2 petits

1 orange

30 g de copeaux de parmesan

1 citron pour le jus

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

Couper le fenouil en deux, le rincer et le découper finement à l’aide d’une mandoline.

Peler l'orange à vif. Enlever le maximum de parties blanches, Couper l’orange en tranches fines et recouper chaque tranche en 4.

Rincer et couper la salade en lamelles.

Mélanger le tout dans un saladier et arroser avec le jus du citron, l’huile d’olive, les copeaux de parmesan, le sel et le poivre.