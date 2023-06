RECETTE - Salade de crudités tuniso-israélo-libano (Slata Jida)

Pour un grand bol | Préparation : 30 mns

1 filet d’huile d’olive

1 belle tomate (ou l’équivalent en tomates cerise)

(ou l’équivalent en tomates cerise) 1/4 de concombre

1/4 de poivron rouge

1/4 de poivron vert

2 oignons nouveaux

6 radis émincés (facultatif)

émincés (facultatif) 1/2 bulbe de fenouil (facultatif)

(facultatif) 12 brins de persil plat ciselé

ciselé 5 brins de menthe fraiche

fraiche 1 petit citron, sel, poivre du moulin

Rincer et sécher toutes les crudités sans les éplucher. Retirer les graines et les pédoncules des poivrons et les pepins du concombre. Garder la tige verte des oignons.

Publicité

A l’aide d’un bon couteau, d’une planche en bois et de patience, tout couper en morceaux de 5 à 7 mm. Couper 1/2 citron en fines lamelles et les lamelles en petits morceaux, peau comprise (c’est mon petit truc !). Tout mélanger et assaisonner de sel, de poivre du moulin, du jus de l’autre 1/2 citron et d’huile d’olive.

Ou alors

Tomates, poivrons, oignons, concombre, persil et citron sont les ingrédients de base. Avec des radis et du fenouil pour moi. On peut ajouter 1 petit cœur de céleri en branches à la place du fenouil (mais pas les 2 ensemble). Relever de 1 petit piment vert, soit en gros morceaux, juste pour parfumer, soit coupe comme le reste.

Fattouche : on ajoute à cette salade de crudités des croutons de pain ou bien des morceaux de pita badigeonnes d’huile d’olive, parsemés de zaatar et passes au four jusqu’’a ce qu’ils soient bien dorés. Emietter croutons ou pita sur la salade ou s’en servir comme du pain.

► Une recette d'Andrée Zana Murat, extraite de son livre "L'été passe...les recettes restent !" Hachette Pratique