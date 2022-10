RECETTE - Salade de lamelles de choux de Bruxelles

Pour la salade

3 échalotes épluchées (poids total 180g)

2 cs d’huile d’olive vierge extra

450g de choux de Bruxelles

50g de noix concassées

25g de ciboule, la partie verte et la partie blanche, taillée en fines rondelles

2 cs de feuilles de menthes hachées, pour décorer

1 cc de flocons de piment rouge, d’Alep ou de Maras pas exemple, pour décorer

Pour la sauce

2 gousses d’ail épluchées

250g de crème fraîche

2 cs de jus de citron fraîchement pressé

1 cc de poivre noir moulu

Sel

Pour la salade, préchauffez le four à 150° (th 5). Tapissez une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé.

Emincez les échalotes. Mettez-les dans un bol avec l’huile et un peu de sel, puis remuez. Etalez-les sur la plaque préparée et faites-les cuire au four de 30 à 45 min, en remuant de temps à autre de sorte qu’elles cuisent uniformément, jusqu’à ce qu’elles soient brun doré et croustillantes.

Pendant ce temps, coupez la tige des choux de Bruxelles et taillez ceux-ci en fines lamelles. Laissez-les reposer pendant 10 min dans un saladier d’eau salée glacée.

Faites griller les noix à sec dans une petite poêle, sur feu doux à moyen, de 4 à 5 min, jusqu’à ce qu’elles commencent à brunir et à exhaler un arôme de grillé. Retirez-les du feu et mettez-les dans un ramequin.

Pour la sauce, écrasez les gousses d’ail avec le plat d’un couteau jusqu’à l’obtention d’une purée lisse. Mettez-la dans une jatte. Ajoutez la crème fraîche, le jus de citron et le poivre noir. Remuez puis goûtez et ajouter du sel si nécessaire.

Pour dresser la salade, égouttez les choux de Bruxelles. Etalez-les sur un torchon propre pour les laissez s’égoutter. Mettez-les ensuite dans un grand saladier. Ajoutez la ciboule, les noix et la moitié de la sauce à la crème fraîche. Remuez pour enrober tous les ingrédients uniformément.

Transférez la salade dans un saladier de service. Parsemez-la de menthe, de flocons de piment et d’échalottes croustillantes, puis servez avec le reste de sauce dans un bol à part.

Vous pouvez conserver la salade pendant 2 jours dans un récipient hermétique placé au réfrigérateur. Avant de servir, laissez-la réchauffer à température ambiante