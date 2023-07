RECETTE - Salade de Strozzapreti, cime di rapa et carciofi à l’huile

Pour 4 personnes

400 g de pâtes strozzapreti

200 g de cime di rapa (pousses de brocolis) à l’huile d’olive

200 g d’artichauts à l’huile d’olive

150 g de tomates séchées à l’huile d’olive

20 g de câpres à l’huile

8 filets d’anchois à l’huile

1 gousse d’ail

1 pincée de piment

1 citron pour le zeste

Quelques feuilles de basilic ou de persil

Sel et poivre

Mixez les tomates avec une partie de l’huile, l’ail et les câpres pour faire une sorte de pesto rouge.

Faites cuire les pâtes dans beaucoup d’eau, bouillante et salée. Après avoir égoutté les pâtes, mélangez-les tout de suite dans un saladier avec le pesto rouge, ajoutez les filets d’anchois, le sel, le poivre, le piment et un peu d’huile des conserves si nécessaire pour que le résultat ne soit pas sec et laissez refroidir.

Ensuite, coupez grossièrement les cime di rapa et les artichauts et incorporez-les aux pates. Râpez le zeste du citron, parsemez de feuilles de basilic et servez. N’hésitez pas à ajouter de l’huile des conserves si besoin.

Si vous gardez cette salade de pâtes au réfrigérateur, sortez-la un peu en avance pour la déguster à température ambiante.