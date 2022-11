RECETTE - Salade de Trévise tardive, gorgonzola et sauce à la poire

4 salades de Trévise tardive

80 g de gorgonzola affiné

30 g de noisettes concassée

1 poire bien mûre

1 cuillère à soupe de miel doux (acacia, toutes fleurs, oranger…)

3 cuillères à soupe d’huile

Le jus d’un demi-citron

Sel

Peler et découper la poire en lamelles, la salade préalablement lavée en morceaux moyens et le gorgonzola en cubes.

Passer un filet de jus de citron sur la poire pour ne pas qu’elle noircisse.

Mixer la poire, le miel, l’huile d’olive et une pincée de sel pour obtenir une sauce onctueuse.

Dans un saladier, déposer la salade et le gorgonzola, arroser avec la sauce à la poire et les noisettes concassées. Mélanger et servir.

Note. Toutes ces recettes de salades d’hiver sont réalisables aussi avec la trévise ronde, longue, tardive ou le radicchio rose, de Vérone ou de Gorizia. Dans ces recettes on peut aussi ajouter au choix : pistaches, noix, pignons, raisins secs, châtaignes bouillies, pommes à la mandoline, fromages bleus, olives, oignons rouges doux…