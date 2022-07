RECETTE : Salmorejo de mon père, Javier

Pour 6 personnes :

1,5 kg de grosses tomates bien mûres, bio de préférence

200 g de pain blanc pas trop sec

150 ml d’huile d’olive vierge extra

1 gousse d’ail

Quelques pincées de sel

Couper la tomate (en laissant la peau), peler l’ail et retirer le germe et mettre le tout dans un mixeur

Ajouter l’huile d’olive et quelques pincées de sel puis mixer

Briser le pain grossièrement à la main et ajouter les morceaux dans le mixeur

Laisser le pain s’imprégner pendant 30 minutes

Mixer à nouveau jusqu’à obtenir une texture lisse et onctueuse

Rectifier en sel

Mettre au réfrigérateur et laisser refroidir

Servir bien frais dans une assiette creuse

Traditionnellement, à Cordoue, on le sert avec de l'œuf dur râpé et quelques dés de jambon ibérique. Mon père préfère y ajouter sa touche personnelle: quelques lamelles de ventrèche de thon à l’huile pour un terre-mer entre océan et potager : una delicia !