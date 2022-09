RECETTE - Salmoriglio

1 cuillère à soupe d’origan

100 ml d’huile d’olive

Le jus de 2 citrons bio + le zeste de 1 citron

1 gousse d’ail

1 petit bouquet de persil plat

sel, poivre du moulin

Mixer l’ail et le persil, les verser dans un bol avec l’huile d’olive, le zeste et le jus de citron, l’origan, 2 pincées de sel et 3 tours de moulin à poivre, bien émulsionner à la fourchette.

Le salmoriglio est une sauce froide typique du Sud de l’Italie utilisée principalement pour mariner et assaisonner viandes, fruits de mer et poissons grillés (surtout l’espadon) mais aussi les pommes de terre et les légumes.

À préparer un jour à l’avance, elle ne sera que plus parfumée.