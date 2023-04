RECETTE - Samsas ouzbeks

Pour 8 samsas | Préparation totale 4 h 15 | Préparation active 1 h 15

Moelle cuite

750 g d’os à moelle de bœuf

Faites tremper les os dans de l’eau pendant 1 h, en changeant l’eau après 30 minutes.

Mettez les os dans un plat adapté au four et faites-les griller au four à 175°C pendant 40-50 min jusqu’à ce qu’ils soient bruns, en les retournant une fois en milieu de cuisson. Laissez refroidir pendant quelques minutes.

Recueillez la graisse du plat et réservez-la.

À l’aide d’un couteau, retirez la moelle des os et réservez-la. Jetez les os.

Pâte à samsa

200 g de farine, plus un peu pour saupoudrer

1,5 g de sel

50 g d’œuf (environ 1), battu

70 g d’eau

30 g de graisse réservée des os à moelle ou de beurre fondu

Dans un saladier, mélangez la farine, le sel, l’œuf et l’eau. Pétrissez la pâte à la main pendant une minute, puis couvrez-la de film alimentaire et placez-la au réfrigérateur pendant 30 minutes.

Sur une surface farinée, abaissez la pâte en un disque de 40-45 cm de diamètre et de 1 mm d’épaisseur. Badigeonnez de graisse et roulez en cylindre. Roulez le cylindre en « escargot» (pour qu’il prenne moins de place), couvrez de film alimentaire et remettez au réfrigérateur pendant 30 minutes.

Farce à samsa

260 g de filet d'agneau, en petits dés

220 g d’oignons pelés, en petits dés

80 g de moelle cuite, en petits dés

8 g de sel

0,5 g de poivre noir moulu

1 g de coriandre moulue

2 g de cumin moulu (sauvage ou traditionnel)

Dans un saladier, mélangez la viande de cheval, l’oignon et la moelle.

Ajoutez le sel, le poivre, la coriandre et le cumin, et mélangez à l’aide d’une spatule. Réservez au réfrigérateur

Samsa

15 g de jaune d’œuf (environ 1)

25 g de lait

pâte à samsa

farine, pour saupoudrer

farce à samsa

environ 10 g de graines de sésame noir et blanc

Dans un bol, mélangez le jaune d’œuf et le lait.

Déroulez l’escargot de pâte à samsa, mais gardez la pâte roulée en cylindre. Coupez et jetez 1 cm à chaque extrémité, puis coupez le cylindre en morceaux de 5 cm chacun. Dans mon cas, chaque morceau pesait environ 45 g, mais vous pouvez en faire de plus petits ou de plus grands ; veillez simplement à peser la quantité de farce en conséquence.

Sur une surface farinée, disposez chaque morceau cylindrique sur une de ses faces coupées et aplatissez-les en disques à l’aide de votre main. Vous devriez voir des cercles concentriques résultant des multiples couches de pâte qui ont été aplaties. Abaissez chaque disque à 12-15 cm de diamètre jusqu’à ce qu’ils aient une épaisseur d’environ 2 mm au centre et moins sur les côtés. Ne retournez jamais la pâte.

Déposez un peu de farce en forme de triangle au centre de chaque disque. La proportion farce-viande doit être d’environ 1,5:1 (dans mon cas, j’avais 65-70 g de farce par samsa). Badigeonnez les bords de la pâte d’œuf, puis repliez chaque samsa en un triangle.

Retournez les samsas, badigeonnez d’œuf et parsemez de graines de sésame noir et blanc. Disposez-les sur une plaque de cuisson chemisée de papier cuisson.

Faites cuire les samsas au four à 220°C pendant 25-30 min jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Mettez-les quelques minutes sur une grille pour les laisser refroidir et servez-les chauds.

► Une recette extraite de " L'archipel du goulache " de Florian Pinel et Jean Valnoir Simoulin